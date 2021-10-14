صور- «100 ميجاوات».. مدبولى يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مراسم توقيع اتفاقية انتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادى، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة " فيرتيجلوب" المملوكة لشركتى "أوراسكوم الهولندية "OCI N.V، و"أدنوك" الإماراتية.





ووقع الاتفاقية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة "فيرتجلوب"، كما حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.



وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "سكاتك" النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، حيث سيتم توريدها لـ"الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC" المملوكة لشركة "فيرتيجلوب"، الرائدة فى مجال إنتاج الأمونيا، والتى ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنا متريا من الأمونيا الخضراء سنويا بموجب عقد شراء طويل الأجل.



ووفقا للاتفاقية، يتوزع هيكل ملكية المشروع بين شركة "سكاتك" النرويجية، التى ستمتلك حصة أغلبية به، وصندوق مصر السيادى، وشركة "فيرتيجلوب"، وسيقام المشروع بالقرب من منشآت الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC"" فى المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لـ"صندوق مصر السيادى"، عن سعادته بالتعاون مع شركتى "سكاتك"، و"فرتيجلوب" كونهما شركات رائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لتوفير منتج استثمارى فريد من نوعه يحقق عوائد مالية، ويدعم تنمية الاقتصاد الأخضر بشكل عام.



ولفت أيمن سليمان إلى أن "صندوق مصر السيادى" يعد تجسيدا لرؤية مصر 2030، حيث إنه تم إنشاؤه لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار فى المجالات ذات الأثر التنموى، ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق الصندوق نحو بناء محفظته الاستثمارية الخضراء، وبداية للعديد من الاستثمارات المستقبلية المماثلة.

وأعرب ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" عن سعادته بإقامة شراكة مع "الصندوق السيادى المصرى" وشركة "فرتيجلوب" لدفع مشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر للأمام، لافتا إلى أن تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر سيتم إنجازه بالاعتماد على خبرة الشركة الطويلة فى تطوير المشاريع وتمويلها، وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة فى الأسواق الناشئة.



فيما عبر أحمد الحوشى، الرئيس التنفيذى لشركة "أوراسكوم الهولندية OCI N.V " عن سعادته للتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، الشركة الرائدة فى سوق مصادر الطاقة المتجددة العالمية، قائلا: سننشر معا تقنية رائدة على مستوى العالم لتكثيف محفظة إنتاج الأمونيا الخضراء لدينا وزيادة استثماراتنا "منخفضة الكربون".

وأضاف أن مشاركة "صندوق مصر السيادى" فى المشروع يؤكد التزام مصر بأن تصبح رائدة عالميا فى مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن شركة "فيرتيجلوب" أصبحت على نحو متزايد نقطة انطلاق مثالية لاقتناص فرص النمو الهائلة التى يوفرها اقتصاد الهيدروجين الأخضر.