استمرار مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية ” عشان صحتك .. مفيش انتظار”...

أجريت اليوم (34) عملية لعلاج أمراض الأنف والأذن للمرضى، ما بين عمليات متقدمة وكبرى وصغرى ومتوسطة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وتعمل المبادرة على إنهاء قوائم انتظار المرضى، من خلال إجراء العمليات اللازمة لعلاجهم داخل: "مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة الجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية"، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، على يد أمهر الأطباء ووفق أحدث التقنيات العلاجية وممارسات الصحة العالمية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاوي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، والدكتور أحمد عيسى، مدير قسم العمليات بالمجمع، والدكتورة لمياء مصطفى، المدير الطبي بالمجمع، وبمشاركة نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء التخدير، والصيادلة الإكلينيكيين، ومشرفات التمريض، بمجمع الإسماعيلية الطبي.