الرئيس السيسى يصدق على اتفاق لدعم نظام التأمين الصحى الشامل بـ400 مليون...

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لاعادةالاعمار والتنمية. وجاءت الموافقة مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخي 20 يناير 2021 و21 يناير 2021.

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