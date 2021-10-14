نواب تنسيقية شباب الأحزاب : منع تسليم الكتب للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات مخالفة واضحة للدستور وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..و على الوزارة دراسة قراراتها قبل إعلانها للرأي العام

/655990/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب--منع-تسليم-الكتب-للطلبة-الذين-لم-يسددوا-المصروفات-مخالفة-واضحة-للدستور-وللاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسانو-على-الوزارة-دراسة-قراراتها-قبل-إعلانها-للرأي-العام

أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، رفضهم للقرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ، بشأن وضع ضوابط للعملية التعليمية، خاصة قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات نواب تنسيقية شباب الأحزاب بشأن قرارات ضوابط العملية التعليمية

أميرة العادلي عن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات: مخالفة واضحة للدستور

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب،مشيرة عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، الي أن اطلقت مصر منذ ايام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القرار مخالفا لها والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن.

وأضافت العادلي، أن القرار القرار بمنع التصوير في المدارس مخالفا لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات،موضحة" وكأن رد الوزير علي انتشار صور التكدس، والمخالفات في المدارس بالمنع، وليس الإصلاح"، إضافة إلي إعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم.

واوضحت أميرة العادلي، عضو مجلس المواب، أنها ستتقدم بطلبي إحاطة في هذا الشأن متخذة كافة الأدوات الرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدا فابالعلم تبني الأوطان.

طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وأكد النائب على أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

راجية الفقي: كثافة الفصول تحتاج لحل جذري..وتطالب بدراسة قرارات الوزراة قبل إعلانها للرأي العام

أكدت النائبة راجية الفقى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات وزراة التربية والتعليم بشأن وضع ضوابط بالمدارس، بحاجة للمناقشة وإيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالكثافة الطلابية للتلاميذ فى الفصول ، مشددة بعدم ترك الأمر إلى مديرى المديريات.

وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بها 58 ألف مدرسة تستقبل 25 مليون طالب، مما يؤكد أن مشكلة الكثافة الطلابية مشكلة عامة، تحتاج إلى إيجاد حلول جذرية من الوزارة بشكل مباشر، لاتفة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم في حاجة إلى دراسة أكثر من قبل أن اعلانها للرأي العام.

وأضافت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة تبذل مجهوداً ملحوظ في تطوير المناهج التعليمية، مؤكدة أن ذلك يتطلب مدرس له مواصفات وكفاءةخاصة،مضيفة :"مش مشكلتى أن أجيب مدرس ياخد 20 جنيه في الساعة لأن رسالة المدرس أعمق وأهم في ظل تطوير المناهج" ، مثمنة المجهود الذى تبذله وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمة وعناصرها المختلفة، ولكن لا يمكن التركيز على بعض العناصر وتجاهل أخرى كون ذلك يضر بالمجهودات التي تبذل.