/655995/علي-لطفى-حارس-الأهلي-يحتفل-اليوم-بعيد-ميلاده-الـ32

يحتفل علي لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 32، فهو من مواليد 14 أكتوبر 1989، ويعد علي لطفى واحدا من أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فهو لاعب يؤدى مهام مركزة بتفوق ملحوظ داخل جدران القلعة الحمراء استطاع أن يحفر اسمه وتربع على قلوب جماهير المارد الأحمر حينما جاءته الفرصة بالموسم الماضى، حينما تعرض الشناوى للإصابة بفيروس كورونا ليتألق فى العرين الأهلاوى، ويقدم أفضل مبارياته أمام الزمالك فى مباراة القمة، ويكون بمثابة الحصن الحصين للغزوات البيضاء ويتصدى لركلة جزاء مؤثرة.

وشارك على لطفي في 7 مباريات خلال بطولة الدوري الموسم الماضي واستقبل 11 هدف خلال الفترة التي تعرض فيها الشناوي للإصابة وأثناء مشاركة الحارس الدولي في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وعلى الرغم من تصدي لطفي لركلة جزاء في مباراة القمة أمام الزمالك في الموسم الماضي وقيادته للفريق بالفوز بنتيجة 2-1 إلا أن هناك تخوف لدى الجماهير خاصة في ظل عدد الأهداف الكبير الذي استقبلها لطفي في الموسم الماضي مقارنة بعدد المباريات التي شارك فيها.

بيتسو موسيماني

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.