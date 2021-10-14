تعليم الشيوخ: كثافة الفصول تحتاج لحل جذري..ودراسة قرارات التربية والتعليم ضرورة قبل إعلانها للرأي العام

/655996/تعليم-الشيوخ-كثافة-الفصول-تحتاج-لحل-جذريودراسة-قرارات-التربية-والتعليم-ضرورة-قبل-إعلانها-للرأي-العام

أكدت النائبة راجية الفقى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات وزراة التربية والتعليم بشأن وضع ضوابط بالمدارس، بحاجة للمناقشة وإيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالكثافة الطلابية للتلاميذ فى الفصول ، مشددة بعدم ترك الأمر إلى مديرى المديريات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة راجيةالقفقي على قرارات وزارة التربية والتعليم ضوابط الفصول وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بها 58 ألف مدرسة تستقبل 25 مليون طالب، مما يؤكد أن مشكلة الكثافة الطلابية مشكلة عامة، تحتاج إلى إيجاد حلول جذرية من الوزارة بشكل مباشر، لاتفة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم في حاجة إلى دراسة أكثر من قبل أن اعلانها للرأي العام. التربية والتعليم وأضافت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة تبذل مجهوداً ملحوظ في تطوير المناهج التعليمية، مؤكدة أن ذلك يتطلب مدرس له مواصفات وكفاءةخاصة، مضيفة :"مش مشكلتى أن أجيب مدرس ياخد 20 جنيه في الساعة لأن رسالة المدرس أعمق وأهم في ظل تطوير المناهج" ، مثمنة المجهود الذى تبذله وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمة وعناصرها المختلفة، ولكن لا يمكن التركيز على بعض العناصر وتجاهل أخرى كون ذلك يضر بالمجهودات التي تبذل.

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