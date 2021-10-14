/656003/قبيل-انطلاقها-إلغاء-فيلم-افتتاح-مهرجان-الجونة-السينمائى-في-دورته-الخامسة

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

دوت الخليج يكشف سبب إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

وفي هذا الصدد، ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

حريق مهرجان الجونة السينمائي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

ويشارك في الدورة الخامسة من المهرجان، الفنانة بشرى والفنانة ليلى علوي، يسرا، أشرف زكي روجينا، أحمد السقا، محمد رمضان، وتقدم الحفل ناردين فرج، وحفل الختام تقدمه الإعلامية جاسمين طه.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.