التنمية: بدء برنامج تدريبى مكثف للقائمين على تطبيق قانون انتظار المركبات

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق برنامج تدريبى مكثف لمديرى مراكز إصدار تراخيص المحال العامة والذين تم ترشيحهم لكل مركر أو مدينة أو حى، ومديرى الساحات أو المواقف ومديرى الشؤون القانونية بجميع محافظات الجمهورية.





جاء ذلك للتدريب حول آليات وطرق تطبيق قانونى انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، ومن المقرر أن ينتهى البرنامج التدريبى فى 31 أكتوبر الجارى.

وقال وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، إنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات وسيتم تجميع ممثلى كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبى بشكل عملى على أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن البرامج التدريبى انطلق يوم الأحد الماضى لمدة يوم واحد فى مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التى تم اختيارها من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبنى سويف والفيوم وعددها 166 متدربا، مضيفا أن المجموعة الثانية عقدت فى مقر محافظة الغربية بحضور ممثلى محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدربا.

وأوضح " شعراوى"، أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية شهدت تفاعلاً من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها، مشيراً إلى أنه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقة والتيسيرات التى يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها.

وقال اللواء محمود شعراوى، أنه يجرى فى نهاية كل محاضرة تدريبية على مدار اليوم التدريبى استطلاع رأى المتدربين حول القانون والمشاكل التى تم مواجهتها والرد على الاستفسارات حول التطبيق، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الانتهاء من الشرح الوافى حول فلسفة القانون والحفاظ على مصلحة المواطن ومنع استغلاله وتقديم أفضل خدمة له وكيفية تفادى أى أخطاء عند التطبيق والتنفيذ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن البرامج التدريبية التى تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم الرد على بعض الاستفسارات المثارة و الخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة وطرق تحصيل الرسوم والأنشطة التى يحظر ترخيصها وتم التأكيد عَلِى عدم وجود أى إزدواجية.

وقال شعراوى، إنه سيتم البدء فى المجموعة الثالثة يوم الأحد 17 أكتوبر بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية، والمجموعة الرابعة فى 24 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، والمجموعة الخامسة فى 26 أكتوبر بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظات المنيا وسوهاج والوادى الجديد وأسيوط، والمجموعة السادسة والأخيرة فى 31 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.