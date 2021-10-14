القوى العاملة: تعيين 58 شابا والتفتيش على 119 منشأة بمطروح

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح عينت 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 209 طالبين عمل.





وأوضح عاطف درويش مدير القوى العاملة بمحافظة مطروح فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضى، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الخميس، أن المديرية صرفت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملا من المسجلين بالمديرية. وأضاف أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 119 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية وبحث 5 شكاوى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتحرير 22 محضرا للسلامة والصحة المهنية، فضلا عن عقد 5 ندوات توعية. وأشار إلى أن المديرية استخرجت181 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى فتشت على 256 منشأة وأسفر ذلك عن تحرير 74 محضرا لمنشآت مخالفة وبحث شكوتين عماليتين.

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