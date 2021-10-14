الحكومة تنفى إتاحة موقع إلكترونى لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس 

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إتاحة موقع إلكترونى لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021/2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإتاحة موقع إلكترونى لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021/2022.

وأوضحت أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، حيث يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، وذلك وفقاً للقرارات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامى وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسى، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامى وليس اختيارياً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

فى سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022، والتى يتمثل أبرزها فى الالتزام بارتداء الكمامة لكافة الطلاب والمعلمين والإداريين داخل المدارس، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب من خلال الالتزام بمسافة مترين على الأقل، مع توفير كل من بوابات التعقيم والكاشف الحرارى، فضلاً عن مواد التطهير فى جميع المدارس.