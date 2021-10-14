جهود حماية المستهلك.. ضبط 7 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و3 أطنان أدوية

جدة - نرمين السيد - وذكر الجهاز، فى بيان اليوم الخميس، أنه فى محافظة الإسكندرية تم ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يحتوى على هوالك، ومرتجعات، يتم إضافتها للمواد الخام مرة أخرى، كما تم ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط 7 محلات تجارية ومطاعم لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

وأضاف أنه فى محافظة الشرقية تم ضبط 3 أطنان أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر لدى عدد من مصانع الأدوية البيطرية وتم التحفظ عليها كما تم تحرير 82 محضرا بالمخالفات متنوعة منها بيع أسطوانات غاز وسجائر بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وفى محافظة كفر الشيخ، تم ضبط مصنع حلوى المولد النبوى يعمل بدون ترخيص وبدون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وتم التحفظ على عدد 5000 قطعة حلوى، وتم ضبط أحد البدالين التموينيين لقيامه بتجميع سلع تموينية بأزيد من المقررات التموينية المنصرفة له طبقا للفواتير عبارة عن عدد كبير من زجاجات الزيت والسكر والدقيق بإجمالى 15000 جنيه، كما تم ضبط مطبخ خاص بأحد المطاعم به جراكن زيت معاد تعبئتها بإجمالى وزن طن ونصف غير صالح للاستخدام الآدمى.

وفى محافظة أسوان، تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية بعدد من المطاعم بمدينة أسوان، والتحفظ عليها وإرسالها للفحص بالمعامل المركزية كما تم المرور على عدد من معامل التحاليل والكيانات الطبية للتأكد من ألتزامهم بتطبيق قانون حماية المستهلك.

وفى محافظة البحيرة، تم ضبط 20 طن عسل أسود مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص وضبط 8 أطنان مخللات بدون بيانات إنتاج، وضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية كما تم ضبط 4 أطنان مخصبات زراعية وأسمدة بدون بيانات للصلاحية، ومجهولة المصدر كما تم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لعدد 78 جهازا مانعا للحمل خاص بوزارة الصحة داخل أحد المراكز الطبية الخاصة.

وفى محافظة بنى سويف بالمرور على بعض الصيدليات تم ضبط عدد من المخالفات مثل عدم وجود صيدلى بالصيدلية، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وبعض الأدوية المهربة من الخارج، كما تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اتباع سياسية الاستبدال والاسترجاع.

وفى محافظة القليوبية، تم ضبط 16 طنا حلويات المولد النبوى، فى أحد المصانع بدون ترخيص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مدون عليها أى بيانات، وتم ضبط 18 طنا من المنظفات المعدة للبيع تستخدم علامة تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيق وتؤدى إلى أضرار جسيمة لمن يستخدمها وتم تحرير المحاضر اللازمة و إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفى محافظة أسيوط، تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية لها بعدد من محلات السوبر ماركت وبعض المطاعم بكمية تصل إلى 700 كيلو جرام، كما تم المرور على عدد من المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير قانونية طبقًا لقانون حماية المستهلك.

وفى محافظة المنوفية، تم المرور على الأسواق التجارية للتأكد من التزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك وتم عمل 11 محضرًا لعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون ولعدم الإعلان عن الأسعار كما تم ضبط 3300 قطعة حلوى منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها.

وفى محافظة المنيا، تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكميات أخرى من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة داخل إحدى شركات الشحن الخاصة ومغلفة ومعدة لتوزيعها على المواطنين وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم ضبط عدد من المحلات لا تلتزم بسياسة الاستبدال والاسترجاع وتضع لافتة بعدم استبدال المنتجات و تم إزالة هذه اللافتات.

وفى محافظة قنا، تم ضبط كميات من الأغذية مجهولة المصدر وعدد من السجائر المهربة بدون بنررول وزارة المالية، وكمية من اللحوم للذبح خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 58 محضرا مخالفات متنوعة.

وفى محافظة سوهاج، تم ضبط عدد من الصيدليات تعرض أدوية منتهية الصلاحية وبها أدوية مخدرة مدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بدفتر المخدرات، كما تم ضبط عدد من أنواع المحاليل معروض بسعر أعلى من سعرها الرسمى، وفى مجال مراكز الدروس الخصوصية تم ضبط عدد من المراكز تعمل بدون ترخيص وتم غلقها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم ضبط مصنع لإنتاج المنظفات لاستخدامه خامات إنتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات.