الجامعة المصرية اليابانية تجهز معاملها لخدمة الصناعة بتكلفة 28 مليون دولار

وأضاف رئيس رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، أنه يتم تدريب طلاب كليات هندسة مصادر الطاقة والتصميم الإبداعى والحاسبات والالكترونيات والعلوم فى معامل هى الأحدث على مستوى العالم.
وأوضح الجوهرى، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم تجهيز معامل الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولار، وذلك بدعم من اليابان من خلال هيئة الجايكا.
وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هى جامعة بحثية تضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمى بها وربط البحوث بالصناعة ما أهلها لحصد المركز الثانى محليا والـ11 عربيا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى.
وأشاد رئيس الجامعة المصرية اليابانية بدعم "الجايكا" وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة فى مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات والكمبيوتر والصناعة وغيرها.
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