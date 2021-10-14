الجامعة المصرية اليابانية تجهز معاملها لخدمة الصناعة بتكلفة 28 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن دعم البحث العلمى يحظى بأولوية قصوى بالجامعة، وخاصة الأبحاث التطبيقية التى تخدم الصناعة.





وأضاف رئيس رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، أنه يتم تدريب طلاب كليات هندسة مصادر الطاقة والتصميم الإبداعى والحاسبات والالكترونيات والعلوم فى معامل هى الأحدث على مستوى العالم.

وأوضح الجوهرى، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم تجهيز معامل الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولار، وذلك بدعم من اليابان من خلال هيئة الجايكا.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هى جامعة بحثية تضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمى بها وربط البحوث بالصناعة ما أهلها لحصد المركز الثانى محليا والـ11 عربيا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى.

وأشاد رئيس الجامعة المصرية اليابانية بدعم "الجايكا" وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة فى مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات والكمبيوتر والصناعة وغيرها.