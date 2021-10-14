صور.. الجيزة ترفع 113 ألف طن مخلفات وقمامة خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة على الاهتمام الذى توليه المحافظة بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكل قطاعات المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكل الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة.



وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع أكثر من 113 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال أول أسبوعين من شهر اكتوبر والتى ضمت رفع "9636 طنا يوم 1 أكتوبر" ورفع "7550 طنا يوم 2 أكتوبر" ورفع "8367 طنا يوم 3 أكتوبر" ورفع "8820 طنا يوم 4 أكتوبر" ورفع "8779 طنا يوم 5 أكتوبر" ورفع "10040 طنا يوم 6 أكتوبر" ورفع "8425 طنا يوم 7 أكتوبر" ورفع "10002 طن يوم 8 أكتوبر" ورفع "8137 طنا يوم 9 أكتوبر" ورفع "9060 طنا يوم 10 أكتوبر" ورفع "8211 طنا يوم 11 أكتوبر" ورفع "8126 طنا يوم 12 أكتوبر" ورفع "8318 طنا يوم 13 أكتوبر".



وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات، موجها بالإسراع من وتيرة أعمال إصلاح كل معدات النظافة المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التى بحاجة إلى دعم منظومة العمل بها.



كما وجه بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجها بالحل الفورى لها.