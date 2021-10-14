فيديو.. وليد طوغان: الدولة أدت واجبها وأكثر فى حادث ميكروباص الساحل

جدة - نرمين السيد - حلل الكاتب الصحفى وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة "صباح الخير"، حادث ميكروباص الساحل بمنطقة شبرا الخيمة، موضحا أن الواقعة بها ألغاز كثيرة، حيث ذهبت الضفادع البشرية للبحث عن الركاب لمدة يومين، بينما كانت كل أجهزة الدولة فى المكان سواء الشرطة أو الجهات المختصة، مما يعنى أن الدولة قامت بالواجب على أكمل وجه.





وتابع خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن المواطن عليه مسؤولية وهى عدم ترويج شائعات سقوط ميكروباص أو اتهام الدولة بالتقاعس، لأن الدولة تحفظ وتعمل على إنقاذ الركاب المزعومين وهناك تحقيقات وتحركات على الأرض تدل على ذلك، وبالتالى هناك التزام من المواطن للوقوف أمام محاولات إثارة الرأى العام وتقليل جهود الدولة وإظهار الأمر على أنه إهمال من الدولة. وأوضح طوغان أن المواطن لو لم يتعاط مع تحركات الدولة فى التنمية فهنا نقول "إيد لوحدها متسقفش" بل يجب على المصريين فلترة المعلومات التى يتلقونها حتى لا يساعدون فى ترويج الشائعات، مشددًا على أن المواطن فى الدول الأوروبية يدعم إجراءات الدولة ويحترمها ويقدس عمله، حيث توفر الدولة فرصة العمل وفى المقابل يعمل المواطن على تنفيذ العمل على أكمل وجه وهو تكامل مطلوب. الجدير بالذكر، أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساءً.

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