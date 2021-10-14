مايا مرسى تشارك فى ندوة حول ”جهود الدولة لتمكين المرأة حول مكتسابتها...

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس فى ندوة بعنوان " جهود الدولة لتمكين المرأة وأهم المكتسبات " والتى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، و والنائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري والسيدة مايان رسلان رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعمال الكندي المصري .

واشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يعد هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة فى مصر ، وله فروع في جميع محافظات الجمهورية.، لافته إلي أن المجلس نجح في الوصول الى ٣٥ مليون سيدة من خلال حملات طرق البواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية، لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة .

وأشارت إلي أن المجلس استحدث لأول مرة في تشكيله الحالي مجموعة من اللجان مثل لجنة الشباب ولجنة المرأة الريفية ، ولجنة المرأة ذات الإعاقة .

كما أوضحت الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوي المرأة بالمجلس لمساندة السيدات ودعمهن نفسيا وقانونيا. هذا وقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم الانجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة خلال الست سنوات الماضية ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في العالم متماشية مع اهداف التنمية المستدامة .

كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي السماح للمرأة الدخول الى مجلس الدولة والنيابة العامة بعد ٧٢ عام من نضال السيدات للوصول الي هذا المنصب الهام .

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ ، مشيرة أيضا الى القوانين والتشريعات التي تم اقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي،، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القوانين التى انصفت المرأة ودعمت تمكينها .