تم الانتهاء من قائمة مكونة من 5 حالات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبه مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع بالمنظومة. ونجحت تلك القائمة تحت إشراف الفريق الطبي المكون من: الدكتور. عثمان محمود أحمد_ مدرس و استشاري جراحة الأوعية الدموية، و قسطرة الشرايين بجامعة أسيوط، ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر. الدكتور.أشرف النجار _ مدرس و استشاري جراحة الأوعية الدموية، و قسطرة الشرايين بجامعة أسيوط. الدكتور. هشام أبو العيون _ مدرس و استشاري جراحة الأوعية الدموية، و قسطرة الشرايين بجامعة أسيوط. الدكتور. محمد إبراهيم – استشاري التخدير بمستشفى طيبة التخصصي. الدكتور. أحمد كمال _اخصائي التخدير بمستشفى طيبة التخصصي الدكتور. محمد خليفة _ طبيب مقيم جراحة أوعية دموية بمستشفى أسوان الجامعي. و بمشاركة فريق التمريض: ا/ بسمة زهري ا/ على حسن خليل ????و فريق الأشعة : ا/ محمد بدوي _ أخصائي تكنولوجيا الأشعة ا/ مينا يوحنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح جديد لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بمحافظة الأقصر في مجال قسطرة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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