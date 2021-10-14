محمود شعراوى: 4 دورات تدريبية ينفذها مركز سقارة الأسبوع المقبل

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإهتمام بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis ، و برنامج ادارة المشروعات Pmp ، واعداد المخططات التفصيلية و الأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمرانى اضافة الى دورة تنمية مهارات القيادة فى مجال التنمية الإقتصادية فى المحليات للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء ويستفيد من الدورات 131 متدرباً من جميع المحافظات

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية مشيراً الى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، و أيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات .

من ناحية أخرى ، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى تصميم الجرافيك و الانفوجرافات ، وتصميم الشبكات Network Design ، و تنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، و دورة اللغة الانجليزية التى استمرت على مدار أسبوعين و استفاد من هذه الدورات ١٢٩ متدرباً من جميع المحافظات .