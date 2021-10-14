الإعلان عن تدريب مهني وفرص توظيف في ألمانيا.. تعرف على الشروط وطريقة...

في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية والذي يهدف الى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA) ، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي توجه الدعوة للراغبين في الحصول على تدريب مهني في ألمانيا حيث سيتم فتح باب التقديم لشباب مصريين باحثين عن العمل في مجال الخبازة والفندقة والضيافة (خباز، طاه، أخصائي فنادق، أخصائي مطاعم، وأخصائي خدمات غذائية وتقديم الطعام). تتراوح فترة التدريب المهني بألمانيا بين 2-3 سنوات حسب التخصص، حيث يحصل المتدربين في ألمانيا على تعليم نظري في مدرسة مهنية وتدريب مهني مع جهة عمل.

يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الإستمارة https://bit.ly/CallForCandidates_Apprentices2022

وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو السبت 23 أكتوبر.

كل التفاصيل عن معاييرالاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الدعوة المرفقة. سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

يرجى الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

شروط التقدم:

أن يكون مقيم/ة في جمهورية مصر العربية وت/يحمل الجنسية المصرية.

• العمر بين 18 و25 سنة بحلول يونيو 2022.

• حاصل/ة على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية).

• ألا يكون حاصل/ة على مؤهل عالي.

• خبرة قصيرة المدى في المجال المرغوب الإلتحاق به ستكون ميزة.

• المعرفة الأساسية باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة:

● صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

● صورة من شهادة المدرسة الثانوية.