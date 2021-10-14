السفير المصري في ليلنجواي يُقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس مالاوي

قدّم السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالاوى، أوراق اعتماده إلى السيد الرئيس "لازاروس مكارثى شاكويرا" رئيس مالاوي، حيث قام بنقل تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره المالاوي، مُقدماً التهنئة على تولي مالاوي رئاسة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى SADC، ومُعرباً عن ثقة مصر في قدرة مالاوي على تعزيز جهود التكامل الاقتصادي داخل دول التجمع ووضع رؤية موحدة لمواجهة التحديات المشتركة لدول الجنوب الأفريقي.

هذا، وأكد السفير المصري على عمق العلاقات بين مصر ومالاوي، كما استعرض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العملية التنموية داخل مالاوي، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات وتوطيد أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الدولتين، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون.

ومن جانبه، طلب الرئيس المالاوي نقل تحياته إلى أخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مُشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما أعرب عن تطلعه إلى انعقاد آليات التعاون الثنائي بين البلدين بما يُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا استمرار التنسيق بشأن القضايا التي تهم الجانبين على الساحة الإقليمية والدولية.