/656010/لدعم-نظام-التأمين-الصحى-الشامل-الرئيس-السيسى-يصدق-على-اتفاق-قرض-بـ-400-مليون-دولار

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عددًا من القرارات صباح اليوم، والتى يأتى على رأسها الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر بمبلغ رقم 400 مليون دولار أمريكي.

دوت الخليج الرئيس السيسي يصدق على اتفاق قرض لدعم منظومة التأمين الصحي كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار رقم ٢٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه لدولة المجر منذ أيام، وأكد فى مؤتمر صحفي على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي دوره فى إنهاء أزمة سد النهضة.

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