/656012/النائبة-ألفت-المزلاوي-تكتب-خطة-خفض-نسبة-البطالة-لدى-المرأة-المصرية-خطوة-حكومية-جادة-لتحقيق-المساواة-بين-الجنسين-فى-العمل

المساواة بين الجنسين فى العمل هو المسار الأمثل لكافة الدول التى ترغب فى استغلال كافة مواردها البشرية الكامنة فى مواطنيها، فالأوطان لا تبنيها أو يساهم فى تشييد حضاراتها ورسم ملامح مستقبلها جنس واحد ، بل الجنسين معا ذكورًا وإناثًا، يدا بيد و طاقة بطاقة وإسهام بإسهام.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ألفت المزلاوي بشأن خفض نسبة البطالة لدي المرأة

خفض نسبة البطالة

تسابق مصر الآن الزمن لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل وقد جاء الاجتماع التأسيسي الأول الذي ترأسه وزير القوى العاملة بمشاركة عدد 6 وزارات ومنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة ، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

حقوق المرأة

إن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، وأصبح من الملحوظ لكافة المراقبين ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، وما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ ، والمحكمة الدستورية العليا ، وأخيراً في مجلس الدولة، كما أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم .

طرح وزير القوى العاملة وتوجيهه بضرورة وضع خطة خمسية علي الأقل أو حتى عام 2030 للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، هو سعي إيجابي يجب أن يجد تأييدًا من كافة الهيئات والمؤسسات المصرية وأصحاب الأعمال والشركات ، على أن يسبق الإعلان عن ذلك التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر ، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل ، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.

السبيل إلى خفض البطالة لدى نساء مصر يبدأ بتفعيل دور الرائدات الريفيات فى نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية ، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها ، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع ينتهى إلى خفض نسبة البطالة لدي السيدات المصريلت إلى نسبة 2% هذا العام.

المناخ السياسي القائم فى مصر الآن يمكننا من تنفيذ الخطة الخمسية التى اقتراحها الوزير بشكل جيد على أن تقوم اللجنة برصد وحصر أى تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان ، لتحفيز المرأة على العمل.

الإطار العام للخطة الخمسية الساعية إلى حق المساواة بين الجنسين فى العمل ، تتمثل مبادئها الخمسة فى : التمكين الاقتصادي، والمساواة ، والحماية ، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، والخطة لا تستهدف المرأة فقط إنما تستهدف الرجل أيضا على حد السواء.