/656013/موسيماني-أنا-متحمس-للغاية-لأن-رحلتنا-نحو-تحقيق-لقب-دوري-أبطال-إفريقيا

نشر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن استعداداتة لبطولة دوري ابطال إفريقيا، حيث يرغب في حصد اللقب الثالثة علي التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بيستو موسيماني عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”أنا متحمس للغاية لأن رحلتنا نحو تحقيق لقب CAF دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي تبدأ يوم السبت في النيجر. نحن نركز على الجائزة المقبلة ومستعدون ، مرة أخرى ، للتغلب على بطولةcafclcc”.”.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

بيتسو موسيماني

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.