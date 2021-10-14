/656014/تنسيقية-شباب-الاحزاب--تشارك-إحتفالية-توقيع-عقد-إتفاق-بين-الإتحاد-المصري-لجمعيات-ومؤسسات-المستثمرين-وشركة-انجليزية- لتنظيم-المعارض-والمؤتمرات

تحيامصر يرصد تفاصيل مشاركة تنسيقية الشباب فى حفل توقيع عقد مع احدي الشركات الانجليزي

ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تسويق المنتجات

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع . وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .

هذا و قام وفد من نواب مجلسي النواب الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الثلاثاء الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ بزيارة رسمية لهيئة الطاقة الذرية فى إطار الجولات التي يجريها نواب شباب الأحزاب للتعرف على المشروعات القومية والحيوية وكيفية دعمها من الناحية التشريعية.

وكان في إستقبال الوفد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، الذي أعرب عن خالص سعادته بهذه الزيارة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولي للهيئة، وأثني على الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي حققها أعضاء التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه .

قام الوفد زيارة عدد من المنشآت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي، بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة. وأبدي وفد التنسيقية إعجابه وتقديره للدور الذي تقدمه هيئة الطاقة النووية في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الإقتصاد المصري ، في ضوء ما يتوافر بالهيئة من خبرات علمية وبشرية علي مدار أكثر من ستين عاماً، حيث تعد الهيئة أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.