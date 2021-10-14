/656015/هشام-حسين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-إهمال-التشجير-بعدد-من-أحياء-أكتوبر-والشيخ-زايد

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن إهمال في التشجير في العديد من أحياء أكتوبر والشيخ زايد.

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وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن أغلب الأحياء في أكتوبر والشيخ زايد تعاني من غياب الاهتمام بعملية التشجير، حتى وصل الأمر إلى بوار العديد من الحدائق الموجودة فعليا.

وقال هشام حسين: الاهتمام بالمساحات الخضراء من خلال تشجير الشوارع والحدائق، إضافة إلى الشكل الجمالي في هذه المناطق يساعد كذلك في تحسين جودة الهواء ويقلل من آثار زيادة معدلات التلوث وتأثيرها على صحة المواطنين.

هشام حسين يوجه طلب إحاطة بشأن إهمال التشجير بعدد من أحياء أكتوبر والشيخ زايد

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الإسكان بالإعلان عن تفاصيل عملية التشجير بكافة الأحياء في أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك خطة إعادة تهيئة الحدائق القائمة وإنقاذها من البوار.