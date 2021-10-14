/656017/أشرف-نصار-البنك-الأهلى-لابد-أن-يكون-في-موقع-متقدم-في-بطولة-الدوري

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق للموسم القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أشرف نصار: درسنا مطالب الفريق ولبينا كل الإحتياجات الفنية وننتظر منهم الكثير.

وتابع:”أشكر رابطة الأندية علي جهودها لعوده الجمهور للملاعب وهذا سينعكس علي أداء الفرق.

وأختتم:”تقنيه الإتش دي ستساعد بشكل كبير علي تحسين صوره الدوري ليوازي الدوريات الأوروبية. أشكر الجهاز الفني والإداري لتحملهم ظروف صعبة في الموسم الماضي وأمامهم مسؤلية كبيرة، البنك الأهلى لابد أن يكون في موقع متقدم في بطولة الدوري.

وصرح أشرف نصار عبر قناة أون تايم سبورت أن فريقة غير مهتم نهائياً بالتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الزمالك حمدي النقاز سواء بالتعاقد النهائي أو علي سبيل الإعارة.

وأضاف : أتممنا كل الصفقات التي نحتاجها ولن نقوم بالتعاقد مع أي لاعب أخر في فترة الإنتقالات الحالية.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات ٢٠٢١

وواصل: تعاقدنا مع ثلاثي دجلة إسحاقو يعقوبو ومحمد هلال و أحمد سعيد, بالإضافة إلي شراء اسامة فيصل ومحد فتحي واحمد ياسين بعد إنتهاء إعارتهم.

وأختتم: سنخوض مبارياتنا الموسم المقبل علي ملعب بتروسبورت ونتمني أن يخرج الدوري بشكل جيد ويليق بالدولة المصرية.

موقف لاعبي الزمالك

وتواجة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب مشكلة كبيرة وهي عدم قدرتهم علي قيد اللاعبين الجدد بالإضافة إلي اللاعبين اللذين تم جلبهم إلي النادي إعارة مع بند أحقية الشراء.

ويرجع ذلك إلي قيام الإتحاد الدولي لكرة القدم بمعاقبة نادي الزمالك بحرمانة من قيد اللاعبين لمدة فترتين من الإنتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف ناشئ الفريق.

وكان نادي الزمالك قد أتم تعاقدة مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الحالية وهم التونسي حمدي النقاز والمدافع محمود شبانة مدافع نادي اسوان وعمر كمال عبدالواحد قادماً من نادي المصري.

بالإضافة إلي المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي قام نادي الزمالك بالتعاقد معة علي سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء من نادي المقاولون العرب.