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ينطلق عرض أولى حلقات حكاية «في عشق البنات» من مسلسل «ورا كل باب» يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري على فضائية قنوات «الحياة».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «في عشق البنات» من مسلسل «ورا كل باب».

محمد عز يطرح البوستر الرسمي لحكاية ورا كل باب

طرح الفنان المصري محمد عز البوستر الرسمي لحكاية «في عشق البنات» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وروج لها قائلًا: "بسم الله.. مسلسل وراء كل باب الساعة 9 على قناة الحياة، كرمك يارب وتوفيقك".

أبطال حكاية في عشق البنات

ويشارك في حكاية في عشق البنات كلاً من الفنانين سلوى عثمان، ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الأتربي، كارولين عزمي، وريهام نبيل، والحكاية من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي.

وتم الإنتهاء من تصويرها وستشهد الأيام المقبلة عرض الحكاية السابعة من حكايات مسلسل ورا كل باب في الموسم الثاني له.

وعلى الصعيد الآخر، أعلن الفنان المصري محمد عز تعافية من فيروس كورنا حامدًا الله عز وجل، إذا أن المسحة ثبُت سلبية نتيجتها بعد مرور أسبوع كامل من إصابته.

محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

نشر عز نتيجة المسحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية، يومين واعمل مسحة تانية للتأكيد.

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وشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المنصرم، بمسلسل «المداح»، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.