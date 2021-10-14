نائب بخطة وموازنة البرلمان: البنك الزراعى أصبح يقف بجانب الفلاح والمواطن المصرى بحق وبرؤية مختلفة عن الماضى«فيديو»

/656021/نائب-بخطة-وموازنة-البرلمان-البنك-الزراعى-أصبح-يقف-بجانب-الفلاح-والمواطن-المصرى-بحق-وبرؤية-مختلفة-عن-الماضىفيديو

تحدث النائب سامى سليم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«موقع دوت الخليج»، عن جهود البنك الزراعى المصرى من أجل الفلاح خلال الفترة الأخيرة والرؤية التى يعمل فى إطارها بشكل فعال ومختلف عن الفترات الماضية، مؤكدا على أن البنك الزراعى أصبح يقف بجانب الفلاح والمواطن المصرى بحق وبرؤية مختلفة عن الماضى.

دوت الخليج

وأكد النائب سامى سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، على أن الجميع شاهد خلال الفترة الماضية تحركات البنك الزراعى المصرى من أجل إسقاط الديون عن الفلاح وفق ضوابط محددة من شأنها تحقق مصلحة المواطن ومصلحة الوطن، مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات كان لها التأثير الإيجابى على المواطن والفلاح المصرى.

نائب بخطة وموازنة البرلمان: البنك الزراعى أصبح يقف بجانب الفلاح والمواطن المصرى بحق وبرؤية مختلفة عن الماضى

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن محافظة الإسماعيلية لمست تحركات البنك الزراعى بشكل مختلف أيضا بعيدا عن الفلاح وذلك بالتنسيق بين البنك ومحافظ الإسماعيلية من أجل استبدال السيارات القيدمة بالإسماعيلية بسيارات جديدة من خلال دعم البنك الزراعى وأيضا استبدال التوكتوك بعربيات أخرى وهو ما يفتح الباب أمام فرص عمل حقيقة للشباب ويستفيد الجميع من أبناء المحافظة بجانب النسق الحضارى الجيد لها وبشوارعها، موجها الشكر للبنك الزراعى وقياداته على مثل هذه الجهود التى يكون لها التأثير الإيجابى الأكبر على الوطن.