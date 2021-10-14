مرثا محروس:قرار وزير التعليم بربط تسليم الكتب بالمصروفات يساهم في زيادة الغضب الشعبي

/656023/مرثا-محروسقرار-وزير-التعليم-بربط-تسليم-الكتب-بالمصروفات-يساهم-في-زيادة-الغضب-الشعبي

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه في الوقت الذي تسعي فية الدولةة المصرية الي توفير مناخ من الشفافية في مؤسساتها نجد أن وزير التربية و التعليم يستخدم اسلوب التغطية و المنع عن تصوير اي مشاكل في المؤسسات التعليمية، لافتة إلى أن هذا يثير تساؤلات حول مدي تحسن بيئه التعليم في مصر؟، وهل حجب المشاكل وسيلة حلها؟.

دوت الخليج

وأكدت مرثا محروس عضو مجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم، و مكتبه مقصرين في متابعه التقارير ميدانيا، مشيرة إلى ما حدث في حالات الأيام الاولي للدراسة.

وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى تصريحات وزير التربية والتعليم، بربط تسليم الكتب بدفع المصروفات يساهم في زيادة الغضب الشعبي ويتعارض مع مجانية التعليم، مؤكدة أنها حق دستوري لكل مواطن وان هذا امر مرفوض تمامآ.

تنسيقية شباب الاحزاب

هذا وشاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إحتفالية توقيع عقد إتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع .

وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .