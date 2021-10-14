الداخلية تحسم جدل أسبوع:«مفيش ميكروباص سقط من أعلى كوبرى الساحل»

/656024/الداخلية-تحسم-جدل-أسبوعمفيش-ميكروباص-سقط-من-أعلى-كوبرى-الساحل

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من شخص من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

دوت الخليج

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعينة ورجال مباحث قسم شرطة إمبابة، مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى.

حيث قامت القوات بتمشيط محيط مكان البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل أخضر اللون.

استكمال البحث والتحري

باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» بأكملة، التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارة ميكروباص مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في نفس اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «مراكبي») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى «غطاء سيارة».

الداخلية: لم يستدل على سقوط ميكروباص بالنيل من أعلى كوبرى الساحل

وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، وإلتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

بتكثيف جهود البحث أتضح أن سور الكوبرى في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل ، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «التوك توك» بنفس الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «التوك توك».

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على صاحب مركب «التوك توك»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «التوك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.