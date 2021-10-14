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أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ يشاركوا في مناقشة " قانون العمل "

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شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة .

وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط و العدل واتحاد عمال مصر

دوت الخليج

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل  المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة  لتحويل العقد من عقد محدد الي عقد مفتوح المدة ،  وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .

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جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً والنائبة نهى ذكي أمينًا للسر باللجنة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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