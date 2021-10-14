/656027/عمرو-درويش-تعليقا-على-مشاركة-السيسي-فى-قمة-فيشجراد-يعكس-إستمرار-مصر-في-رسم-علاقتها-الخارجية

أكد النائب عمرو درويش،أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاسلوب الذي تنتهجه القيادة السياسية في توطيد العلاقات الخارجية يعكس إستمرار مصر في رسم علاقتها الخارجية بمنتهى الهدوء والدِّقة، إضافة إلى قدرة صانع القرار على الحفاظ على حقوق مصر من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو درويش على مشاركة السيسي فى قمة فيشجراد قمة فيشجراد هذا وشاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إحتفالية توقيع عقد إتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع. وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .

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