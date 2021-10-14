فيديو.. «الوزراء» يعرض نماذج متميزة للفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، فيديو سلط خلاله الضوء على جائزة مصر للتميز الحكومى وبعض النماذج المتميزة التى حصدت المراكز المتقدمة فى النسخة الأولى من الجائزة.





وجاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر مفاهيم التميز والإبداع فى القطاع الحكومى، وإثراء ثقافة الابتكار فى إطار خططها الطموحة للتنمية المستدامة، وخلق جهاز إدارى كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشرى كونه قاطرة التنمية، وهى أهداف تصبو إليها جائزة مصر للتميز الحكومى فى ظل سعيها لتهيئة بيئة تشجع على التنافس الإيجابى والبناء وترسخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، وتدعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، واستشراف المستقبل وتطوير أساليب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتأهيل تلك الجهات لتتواكب مع أهداف رؤية مصر 2030.

وعرض الفيديو نموذج كلية الطب بجامعة القاهرة التى حصلت على المركز الثانى فى فئة الكليات من بين 290 كلية تقدمت للحصول على الجائزة، إذ أوضح الفيديو أن الجائزة شكلت دافعا للكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب نحو مزيد من التميز، وتعزيز دورهم المجتمعى، لاسيما مع الجائحة الثانية من كورونا، ليعطوا الأولوية للمبادرات الرئاسية.



وأشار الفيديو إلى أن حصول الكلية على الجائزة ساهم أيضا فى زيادة عدد الطلاب الوافدين إليها بشكل كبير ليصل إلى 1350 طالبا بما يشكل نحو 60% من إجمالى الدفعة الأولى.

ومن بين النماذج التى عرضها الفيديو كذلك مركز خدمات المواطنين التكنولوجى منتزه أول من محافظة الإسكندرية، الذى حصد المركز الأول بالنسبة لفئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مبينا أن الجائزة شكلت حافزا كبيرا نحو تطوير المركز وأداء العاملين به.

وعلى صعيد فئة الأحياء، ورد فى الفيديو أن حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، فاز بالمركز الثالث، وهو ما ساهم فى دفع المسؤولين بالحى للحفاظ على هذا المكتسب والسعى إلى مزيد من النجاحات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل إحراز مراكز متقدمة فى النسخ القادمة من الجائزة.

وفيما يخص جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع، تناول الفيديو نموذج السيدة إيمان سيد أحمد سليمان من وزارة الرى، والتى فازت بالمركز الثانى، إذ أشارت إلى أنها وضعت خطة للتطوير وتحفيز الموظفين بالقطاع على الابتكار والإبداع بعد حصولها على الجائزة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق الجائزة فى عام 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، فى إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وخطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسى وتكريم المتميزين فى الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومى، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

ومن المقرر أن تصبح الجائزة بدءا من النسخة الثانية إلزامية على جميع الجهات وليست طواعية، حيث سيتم مضاعفة قيمة الجائزة النقدية، فضلا عن استحداث فئات جديدة فى مجالى التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومى.