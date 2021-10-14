المفتى يهنئ السيسى بالعيد الـ 89 للقوات الجوية: نشعر بالفخر

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى بعيد القوات الجوية الـ89، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.





وقال مفتى الجمهورية فى كلمته اليوم، بمناسبة احتفال القوات الجوية المصرية بعيدها الـ 89: "نشعر بالفخر والاعتزاز بأن مصر تمتلك منظومة متقدمة من أحدث الطائرات فى العالم، ورجالًا من خيرة الطيارين، وقدرات متطورة قادرة على تنفيذ مختلف المهام التى تكلَّف بها القوات الجوية بدقة وكفاءة عاليتين على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة".

ويتجلى الوفاء والعرفان بالجميل للرئيس السيسى، صاحب الرؤى والمبادرات العظيمة، والخطى الواثقة، لتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة، الذى استطاع أن يصنع فارقًا استراتيجيًّا، وعسكريًّا، وتنمويًّا فى وقت قياسى، فى تعزيز ورفع قدرات القوات المسلحة، وتسليحها بأحدث معدات القتال، ورفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتالى، ووضع الجيش المصرى العظيم فى مرتبة متقدمة فى ترتيب جيوش العالم، من حيث القوة والعتاد.

جدير بالذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل فى 14 أكتوبر من كل عام بانتصار قواتها الجوية التى خاضت معاركها فى حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية حتى النهاية.