صور.. محافظ المنيا يناقش استعدادات مواجهة الأمطار والسيول فى الشتاء

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، محمد زيدان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وكلاء الوزراء، ومديرية المديريات الخدمية والجهات المعنية.
وقال محافظ المنيا، إن الاستعدادات التى تقوم بها المحافظة، تأتى تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات، لاتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.
كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكل المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أى تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الأزمة، موجها كل الوحدات المحلية والقروية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وإمكانية وضع طبقة عزل، حرصا على سلامة وأمن المواطنين حيال سقوط أمطار.
كما كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التى يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
كما وجه المحافظ، مديرية الموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائى، بالإضافة للعمل على تقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبا لحدوث أى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع امكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البرى، موجها مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعى من الخبز والمواد الغذائية، لضمان توفير غذاء امن للمواطنين.
وكلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وكافة أوجه الرعاية الصحية، بالإضافة الى تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كلا فى اختصاصه تحسبا لأى تداعيات قد تحدث.
وأكد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.
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