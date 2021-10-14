حقائق وأرقام.. الوزراء يصدر تقريرا عن حالة الغابات والأخشاب فى مصر والعالم

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتياً تحت عنوان (حالة الغابات والأخشاب عالمياً.. حقائق وأرقام)، مستعرضا خلاله حالة الغابات فى مصر وحول العالم، والتجارة العالمية للأخشاب ومصنوعاتها، ووضع الغابات الشجرية فى مصر.





وأشار وفقًا لتقرير "منظمة الأغذية والزراعة 2020" تبلغ المساحة الإجمالية للغابات 4.06 مليارات هكتار، بما يعادل 0.5 هكتار للشخص الواحد، وتغطى الغابات حالياً نسبة 30.8٪ من مساحة اليابسة فى العالم، لكن الغابات ليست موزعة بالتساوى حول العالم، حيث يوجد أكثر من نصف غابات العالم فى خمسة بلدان فقط هى (الاتحاد الروسى، والبرازيل، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين)، ويقع ثلثا الغابات (أى 66٪) فى عشرة بلدان (الاتحاد الروسى، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، أستراليا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، بيرو، الهند)، كما شهدت الخسارة الصافية من الغابات تراجعًا ملحوظًا منذ عام 1990، غير أن إزالة الغابات وتدهورها لا تزال تحدث بمعدلات مقلقة؛ مما يؤدى إلى خسارة فادحة فى التنوع البيولوجى.

وخلال الفترة (2010- 2020)، سجلت إفريقيا أعلى خسارة صافية للغابات، إذ بلغت الخسارة 3.94 ملايين هكتار سنويًّا، تليها أمريكا الجنوبية التى سجلت خسارة صافية بنحو 2.60 مليون هكتار سنويًّا، ومنذ عام 1900، زاد معدَّل الخسارة الصافية فى إفريقيا، بينما انخفضت هذه الخسارة بشكل كبير فى أمريكا الجنوبية، حيث وصلت إلى أقل من النصف منذ عام 2010 مقارنة بالعقود السابقة.

وقد بلغ إجمالى الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها 134.4 مليار دولار أمريكى عام 2020، بانخفاض بلغ 0.4% مقارنة بعام 2019 الذى بلغ حوالى 135.0 مليار دولار أمريكى، كما بلغ إجمالى الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها حوالى 137.6 مليار دولار أمريكى عام 2020، بانخفاض بلغ 3.9% مقارنة بعام 2019 الذى بلغ حوالى 143.2 مليار دولار أمريكى.

وتعد الصين كبرى الدول المصدرة للأخشاب فى العالم، حيث بلغ إجمالى الصادرات الصينية من الأخشاب ومصنوعاتها للعالم عام 2020 حوالى 13.5 مليار دولار، تليها دولة كندا بحوالى 13.4 مليار دولار أمريكى، وتستحوذ كل من الصين وكندا على حوالى 10.0% لكل منهما من إجمالى الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020، بينما تستحوذ ألمانيا على 7.4% من إجمالى صادرات العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية كبرى الدول المستوردة للأخشاب فى العالم عام 2020 حيث بلغ إجمالى وارداتها من الأخشاب عام 2020 حوالى 22.6 مليار دولار أمريكى، تليها الصين بحوالى 20.2 مليار دولار، وبلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالى الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020 حوالى 16.4%، بينما تستحوذ الصين على 14.7% من إجمالى واردات العالم من الأخشاب ومصنوعاتها.

وفى مصر، أشار التقرير إلى أن محافظة أسوان قد استحوذت على أكبر المساحات المزروعة بالغابات على مستوى الجمهورية بنحو 2185 فدانًا، حيث شكلت مساحة غابة "بلانة" وحدها نحو 1235 فدانًا، تلتها محافظة سوهاج بنحو 2000 فدان، ثم محافظة الأقصر، حيث شكلت مساحة الغابات المزروعة نحو 1700 فدان.

والجدير بالذكر أن إجمالى المساحة الجارى العمل عليها لتحويلها إلى غابات فى محافظات الجمهورية قد بلغت حوالى 17 ألف فدان مقسمة على عدد 27 غابة فى 8 محافظات واستحوذت محافظة قنا وحدها على 10 غابات منها، تلتها محافظة سوهاج وأسيوط بنحو 6 و4 غابات لكل منهما على التوالى.

وتستحوذ غابة سرابيوم فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 500 فدان، يزرع بها 9 أنواع من الأشجار، تمثل شجرة الكافور النسبة الكبرى منها بمساحة بلغت نحو 90 فدانًا وبنسبة 18% من إجمالى المساحة المزروعة، تليها فى الأهمية شجرة الكايا وشجرة الكازورينا بمساحة 70 فدانًا لكل منهما وبنسبة 14% من إجمالى المساحة المزروعة.

بينما كانت مساحات زراعة الأشجار الزيتية بغابة سرابيوم والتى تتمثل فى الجوجوبا والجاتروفا على نحو 30 و25 فدانًا لكل منهما على التوالى بما يمثل 6% و5% لكل منهما على التوالى من إجمالى مساحة غابة سرابيوم.