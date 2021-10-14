مران الأهلي.. بدر بانون ينتظم في التدريبات الجماعية

شارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك بانون في مران الأهلي الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة اليوم متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة، وشهد مران الفريق أمس انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم، قبل ساعات من السفر، على أن يؤدي مرانه الرئيسي على ملعب مباراة الحرس الوطني، غدًا الجمعة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر اليوم.