/656041/من-البداية-إلى-النهاية-سقوط-ميكروباص-من-أعلى-كوبري-الساحل-ومصدر-أمني-لا-يوجد-جثث-ولا-بلاغ-عن-المفقودين-واليوم-الداخلية-تحسم-الجدل

بلاغ بلا أثر وهو سقوط ميكروباص به 14 شخصًا في نهر النيل أعلى الكوبري الذي شغل الرأى العام خلال الساعات الماضية حتى اليوم.

قالت مصادر أمنية، إنه ليس هناك أي أثر لسقوط سيارة في نهر النيل من خلال أعمال البحث المكثفة التي أعقبت تلقي شرطة النجدة بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تفاصيل ميكروباص الساحل من البداية إلى النهاية

وتم حالة من الاستنفار الأمني المكثف من قبل شرطة الإنقاذ النهري، التي انطلقت للبحث عن ميكروباص الساحل الغارق في قاع نهر النيل عن طريق غواصين وأدوات غوص متعددة، لكنها لم تصل إلى أي نتائج تؤكد صحة البلاغ على مدار ما يقرب من48 ساعة من تحريره من قبل أحد الأشخاص الذي اتصل هاتفيًا بشرطة النجدة، وأبلغ بسقوط ميكروباص محمل بالركاب في نهر النيل.

ميكروباص الساحل الغارق.. بلاغ بدون جثث أو أثر شىء

وأضافت المصادر الأمنية، أن الوصول إلى الشاب الذي حرر محضرا بسقوط ميكروباص الساحل في نهر النيل، وسماع أقواله عن كواليس ما شاهده، يساهم في حل ملابسات البلاغ لأن أعمال البحث لم تنتج عن شيء حتى الآن.

وأشارت أيضًا، وبالتالي من الممكن أن يكون صاحب البلاغ لم يشاهد سقوط ميكروباص الساحل الغارق في نهر النيل، لكنه رجح سقوط سيارة بعد أن سمع صوت ارتطام جسم ما في نهر النيل، وبناء على سماعه للصوت رجح سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل عندما لاحظ وجود تحطيم من الحاجز الحديدي للكوبري.

كواليس بلاغ ميكروباص الساحل الغارق

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وانتقلت أجهزة الأمن للبحث عن ميكروباص الساحل الغارق، واستمرت أعمال البحث أكثر من 48 ساعة متصلة من قبل شرطة الإنقاذ النهري والغواصين لكنها لم تسفر عن شيء، ولا يوجد أثر لواقعة سقوط ميكروباص الساحل في قاع النيل من أعلى الكوبري خاصة أن سقوط السيارة لابد أن يستقر في قاع النيل أو تجرفه المياه مسافة قليلة من مكان سقوطه.

اليوم .. الداخلية تحسم جدل أسبوع:«مفيش ميكروباص سقط من أعلى كوبرى الساحل»

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من شخص من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعينة ورجال مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى.

حيث قامت القوات بتمشيط محيط مكان البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل أخضر اللون.

استكمال البحث والتحري

باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» بأكملة، التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارة ميكروباص مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في نفس اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «مراكبي») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى «غطاء سيارة».

وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، وإلتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

بتكثيف جهود البحث أتضح أن سور الكوبرى في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل ، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «التوك توك» بنفس الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «التوك توك».

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على صاحب الدراجة البخارية «التوك توك»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «التوك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.