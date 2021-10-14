مواعيد امتحانات نصف العام 2022، حددت وزارة التربية والتعليم فى وقت لاحق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الذى بدأ منذ يوم الثامن أكتوبر الماضي، ونرصد التفاصيل فى التقرير التالي:-

دوت الخليج

مواعيد امتحانات نصف العام 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام 2022، وأيضًا التوقيت الخاص ببدء الدراسة فى النصف الثاني من السنة الدراسية التى انطلقت منذ أيام.

الخريطة الزمنية وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن مدة الدراسة الفعلية التى بدأت فى التاسع من أكتوبر هو 190 يوم، وذلك على أن تنتهى فى السادس عشر من شهر يونيو 2022.

تعرف على مواعيد امتحانات نصف العام 2022

كما أن وزارة التربية والتعليم، قد أشارت فى وقت لاحق إلى بداية الفصل الدراسي الذى انطلق فى التاسع من أكتوبر والذى يستمر حتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، أى مع بداية السنة الجديدة 2022.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت فى وقت لاحق عددًا من القرارات الهامة والتى على رأسها منع التصوير نهائيًا فى المدارس التعليمية المختلفة، كما أنه يحظر الإدلاء بأى تصريحات إعلامية إلا بإذن مسبق من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة المستشار الإعلامي للوزارة.

مواعيد امتحانات نصف العام 2022.. الخريطة الزمنية للسنة الدراسية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام الدراسي ستكون مع بداية يوم الخامس من شهر فبراير المقبل 2022، على أن يستمر حتى يوم 17 فبراير 2022، وهى المدة التى تقدر بـ 15 يوم وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

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كما أن الخريطة الزمنية المحددة سابقًا من الوزارة فقد أشارت إلى أن بدء امتحانات الدبلومات الفنية ستكون فى الحادي والعشرون من شهر مايو المقبل 2022، وأن يكون الموعد المحدد للثانوية العامة يوم 11 يونيو 2022.

ومن المنتظر أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية فى 7 مايوم من عام 2022.