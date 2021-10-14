/656028/البنك-الأهلي-يكشف-عن-القميص-لموسم-2022-صور

كشف نادي البنك الأهلي عن القميص، والصفقات الذى سوف يخوض به مباريات الموسم الجديد 2021 / 2022 فى الدورى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال:” كريم شحاتة: فخور بتواجدي في منظومة فريق البنك الأهلي الرائعه، و حقننا المطلوب في الموسم الماضي وهو البقاء في بطولة الدوري ونأمل أن نحقق مركز متقدم في البطولة هذا الموسم.

وتابع:” كنا نحارب في البطولة العام الماضي ونجحنا في البقاء وهذا الموسم تم تحقيق كل المطالب الفنية للجهاز الفني، سوف نبذل قصاري جهدنا في الموسم المقبل وسعيد جدا لتواجدي في هذه المنظومة المميزة والتي تساعد دائماً على النجاح.

وأختتم:”أشكر خالد جلال وكل اللاعبين وأطالبهم بتقديم أعلي مستوي لديهم من أجل تحقيق ما نسعي إلية هذا الموسم.

وقال خالد جلال: أشكر إدارة فريق البنك الاهلى علي ثقتهم الكبيرة فينا وعلي جهدهم العظيم طوال الموسم الماضي واستمرارة في الموسم الحالي.

وتابع:”أشكر محمد يوسف الذي بني فريق كبير وقوي قبل تعاقدي مع البنك الاهلى. لست من محبي الكرة الدفاعية ولكن أنظر إلى الأداء أولاً قبل النتيجة.

ووأصل:”علينا مسؤلية كبيرة ونأمل أن نكون عند حسن ظن مجلس إدارة النادي.

وأستكمل:”حاولنا تقليل عدد اللاعبين عن الموسم الماضي لأنها كانت تسبب مشكلة كبيرة لدي الجهاز الفني.

ووأصل:”تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين الذي يحتاجهم الفريق.

وأردف:”الدوري القادم سيكون من أقوى الدوريات علي مر العصور نظراً لتعاقدات الأندية مع عدد كبير من اللاعبين ودخول أندية الشركات بسيولة مالية فائقة.

وأختتم حديثة:”مستعدون للدوري ونتمني أن نوفق في تقديم موسم مميز وتحقيق المطلوب وهو احتلال مركز جيد في مسابقة الدوري.

وصرح أشرف نصار عبر قناة أون تايم سبورت أن فريقة غير مهتم نهائياً بالتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الزمالك حمدي النقاز سواء بالتعاقد النهائي أو علي سبيل الإعارة.

وأضاف : أتممنا كل الصفقات التي نحتاجها ولن نقوم بالتعاقد مع أي لاعب أخر في فترة الإنتقالات الحالية.