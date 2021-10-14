«وكأن شيئًا لم يكن».. الجونة السينمائي ينجح في محو آثار حريق البلازا

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تمكن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، من محو آثار الحريق، الذي نشب أمس في إحدى قاعات المهرجان نتيجة ماس كهربائي.

دوت الخليج يرصد نجاح القائمين على مهرجان الجونة السينمائي في محو أثار الحريق.

وأعاد عمال مدينة الجونة، طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادًا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

وهذا ما أكد عليه المهندس سميح ساويرس ،أمس، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، حيث أنه أوضح أن من لم يشاهد الحريق من خلال السوشيال ميديا وتوجه اليوم للمهرجان لن يشعر بأنه نشب حريق من الأساس.

موعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وفي هذا الصدد، ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادًا لاستقبال الضيوف.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.