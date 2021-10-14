رئيس "دينية الشيوخ" يطالب باستحداث مشروعات استراتيجية لبناء الشباب معرفيًّا وعلميًّا في كل المجالات 

/656032/رئيس-دينية-الشيوخ-يطالب-باستحداث-مشروعات-استراتيجية-لبناء-الشباب-معرفيا-وعلميا-في-كل-المجالات

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، باستحداثَ مشروعاتٍ استراتيجيةٍ لبناءِ الشبابِ معرفيًّا وعلميًّا في مُختَلَفِ المجالات.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس دينية الشيوخ بشأن المشروعات استراتيجية لبناء الشباب

مشروعاتٍ استراتيجيةٍ لبناءِ الشبابِ

وقال النائب يوسف عامر، خلال كلمته في مؤتمر "الشباب في عيون التراث"، الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن تقديم الكليات مشروعٍا من تلك المشروعات الاستراتيجية، يُساعدُ الشبابَ على أن يُكون نموذجًا معرفيًّا.

ودعا رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى الحفاظُ على وجودِ "العالمُ القدوةُ"، مشيرا إلى أنه بدون تعلُّقِ الشابِّ بنموذجٍ يتجسدُ أمامَهُ، فإنه لا يمكنُهُ أنْ يحققَ النموذجَ الذي نطلبَهُ منه.

وأكد عامر، ضرورة العملُ على زيادةِ إدراجِ قضايا الواقعِ ضِمنَ المقرراتِ الدراسية؛ لكي يتمكنَ الشباب من القدرة على مواجهةِ مستجداتِ العصرِ ومعالجتِها، والاهتمامُ وتحصينِهِم من خلالِ تقريبِ العلومِ وأصولِها وتبسيطِها إلى أفهامِهِم؛ لتكونَ حائطَ صدٍّ ضِدَّ الأفكارِ المتطرفةِ من اليمن واليسار، والعنايةُ بمحتوياتٍ تتعلقُ بالمنطق والتفكير النقدي.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:"أَدعُو شبابَ الباحثينَ من أبناء الكليةِ وغيرِهِم من الأَكْفَاءِ إلى عمل ببليوجرافيا لكُتبِ الأزهرِ المعتمدةِ والتعريفِ بها وبما امتازت به هذه المؤلفاتُ من خلال مناهجِها الرصينةِ في بناء قواعدَ الفهمِ الصحيحِ لتعاليمِ الدينِ والتي من شأنها الإسهامُ في بناء الوعيِ الرشيدِ لأبناء هذه الأمةِ مراعينَ منهجياتِ التّعلّمِ التي تميّزت بها هذه المناهجُ.

وطالب عامر، بإعدادُ كُتَيِّبٍ يتناولُ بصورةٍ مختصرةٍ تعريفَ الطالبِ والشابِّ بأهم معالمِ هذه المرحلةِ العُمْرية الخطيرةِ وأهميتِها، وما يجبُ عليه أن يتحلىَّ به فكريًّا وسلوكيًّا ليكونَ نموذجًا صحيحًا للشابِّ الأزهري، على غرار تلك المطوياتِ التي قام على إصدارِها الدكتور أسامةُ الأزهري في مكتبِ رسالةِ الأزهرِ منذ سنواتٍ تحت عنوان: (أيها الأزهري).

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:"يمكنُ أنْ يُوزّعَ هذا الكتيبُ في أولِ كُلِّ عامٍ دراسيٍّ على الطلاب الجدد بالفرقة الأولى على مستوى الجامعة".