مران الأهلي.. تدريبات في «الجيم» للاعبي الفريق

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خاضوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات في «الجيم» قبل انطلاق المران الختامي في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات في «الجيم»، وفقا للبرنامج الخاص بالفريق، ثم استكمل تدريباته داخل ملعب التتش. وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة بدر بانون لاعب الفريق في المران الجماعي بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب. ويتوجه الأهلي إلى النيجر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما توج بلقبها10 مرات. وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

بيتسو موسيماني

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.