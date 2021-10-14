النائبة نورا على لبرنامج «تحت القبة»:أعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا..ومناقشات دور الانعقاد الثانى للجنة ستدور حول المستقبل«فيديو وصور»

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/656037/النائبة-نورا-على-لبرنامج-تحت-القبةأعمل-بقطاع-السياحة-منذ-أكثر-من-40عاماومناقشات-دور-الانعقاد-الثانى-للجنة-ستدور-حول-المستقبلفيديو-وصور

المعروض على الصفحة الرسمية لممثل الأغلبية وتقديم حمزة أحمد

قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيرانى المدنى بمجلس النواب،أنه تعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا، وتنتمى له شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة لأى دولة من دول العالم وخاصة بنواحيها الإقتصادية وإطارات الدخل القومى، بجانب تأثيره المباشر على قطاع كير من المواطنين وفى مصر يصل التأثير للملايين ويؤثر عليه بشكل مباشر.

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جاء ذلك فى حديث لها عبر برنامج تحت القبة، والمعروض على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ومن تقديم حمزة أحمد، حيث أكدت على أن لجنة السياحة تناقشت منذ الأسبوع الماضى بشأن خطة العمل لدور الانعقاد الثانى حيث أنه سيكون الإهتمام منصب على مستقبل السياحة فى مصر خاصة أنه خلال دور الانعقاد الأول تم العمل على إشكاليات القطاع وإشكاليات المستثمرين فيه وغيرها من الدعائم الأخرى ذات الصلة بالإشكاليات.

النائبة نورا على لبرنامج «تحت القبة»:أعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا..ومناقشات دور الانعقاد الثانى للجنة ستدور حول المستقبل

وردًا على سؤال مقدم البرنامج حمزة أحمد، بشأن الوضع السياحى فى مصر خلال هذه المرحلة ورؤية لجنة السياحة له أكدت النائبة نورا على أن الجهود التى تبذل من جميع الأجهزة المعنية تستهدف بعودة السياحة فى مصر إلى معدلاتها الطبيعية كما كان فى الماضى وأن نكون أمام مستوى متصاعد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتضمن فتح أسواق جديدة ومختلفة عن ماضى الأسواق التى كانت تأتى إلى مصر دائما وذلك نتيجة الترويج والتسويق المختلف ما بين الدولة وأجهزتها وأيضا القطاع الخاص بحيث استفاد كل منهم من تداعيات كورنا من أجل خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية.

وبشأن جهود اللجنة بجانب الإهتمام بإشكاليات القطاع أكدت النائبة نورا ردا على سؤال مقدم البرنامج حمزة أحمد، بأن قانون العمرة من أهم التشريعات التى صدرت خلال دور الانعقاد الأول لمواجهة الفوضى التى كانت تصاحب المعتمرين من مصر إلى السعودية على مستوى الشركات التى تقدم العروض للمعتمرين دون الإلتزام بها، ومن ثم كان للدولة أن تتحرك لمواجهة هذه الفوضى بنظام إلكترونى يفرض ضواتبط حاسمة تحافظ على المعتمريم والمواطنين الذين يذهبون لأداء العمرة بالسعودية وهو ما سيتحقق من خلال منصة العمرة الإلكرتونية بيحث تحف حقوق الجميع.