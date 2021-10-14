عاريًا.. محمد رمضان في وضع النوم داخل طائرته الخاصة اسعدادًا لمهرجان الجونة

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أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان من جديد سخط متابعيه، بعدما أطل عليهم وهو نائم عاريًا داخل طائرته الخاصة، استعدادًا لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها الفنان محمد رمضان بصوره العارية داخل طائرته الخاصة.

روج رمضان لأغنيته «جو البنات»، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، من خلال نشره عدة صور من داخل طائرته الخاصة، وعلق عليهم قائلًا: "نايم في الجو.. صاحي في البر، جو البنات".

محمد رمضان يطرح أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «جو البنات»

هذا وقد طرح محمد رمضان الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تحمل اسم «جو البنات» عبر جميع المنصات السمعية.

محمد رمضان يروج لأغنية مهرجان الجونة السينمائي

نشر رمضان البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مروجًا للأغنية: "أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة.. دلوقتي على جميع المنصات السمعية".

وتابع معلنًا موعد طرح كليب الأغنية قائلًا: "والكليب بعد أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة

وعلى الجانب الآخر، أثار محمد رمضان غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي».

محمد رمضان يراقص مضيفات الطيران

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب رقصه مع مضيفة طيران

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

وعلق الأخير: "قريبا فصل مضيفه رقصت لمحمد رمضان".

كواليس تجهيزات محمد رمضان لأغنية افتتاح مهرجان الجونة

هذا وقد كشف الفنان محمد رمضان عن مجموعة من الفيديوهات أثناء تحضيره لأغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي من المقرر أن ينطلق غدًا.

وظهر رمضان في الفيديوهات التي نشرها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في أحضان المهندس سميح ساويرس وبعضها كشف عن كواليس أغنيته الجديدة التي أتت بعنوان «ريد وان»، ويتعاون بها مع الفنان نادر خياط ويتولى إخراج العرض الفنان حسام الحسيني.