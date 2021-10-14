رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد -
وقال رئيس مجلس الشيوخ فى برقية التهنئة:
"الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبى الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه، الذى اختاره الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".
وتابع: "ما أحوجنا اليوم أن نستلهم السيرة النبوية العطرة من أجل رفعة وطننا والارتقاء به إلى أعلى مراتب التقدم والإزدهار، وهو ما يحثنا جميعا على الاصطفاف والتماسك متوسمين فى ذكرى مولد الرسول الكريم معالم القدوة والمثل، داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى الطيبة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم".
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