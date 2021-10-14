/656045/النائبة-نورا-علي-لـ-برنامج-تحت-القبة-لجنة-السياحة-بالبرلمان-تسعي-لخلق-مقصد-سياحي-جديد-ينافس-دول-الجوار-فيديو-وصور

المعروض على الصفحة الرسمية لممثل الأغلبية وتقديم حمزة أحمد

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك دول تقوم على السياحة العلاجية فقط، مشيرة إلى وجود أنشطة علاجية كثيرة فى داخل مصر، منها العلاج بالرمال فى أسوان، موضحة أن واحة سيوة بها العديد من الانشطة العلاجية ولكنها لم تستغل بالشكل الأمثل، مؤكدة أن اللجنة تسعي لاستهداف مقصد سياحي جديد نتمكن من خلاله منافسة دول الجوار.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب خلال لقائها فى برنامج تحت القبة

واحة سيوة

جاء ذلك فى حديث لها عبر برنامج تحت القبة، والمعروض على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ومن تقديم حمزة أحمد، حيث أشارت النائبة نورا علي، إلى أن اللجنة تعاونت مع وزارتي السياحةوالطيران المدني والقطاع الخاص، لكيفية التشجييع للسياحة وحل مشاكل القطاع والمستثمرين، فضلا عن الحفاظ على العاملين.

السياحة العلاجية

وأضافت النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب، أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطيعم العاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتمت الاستجابة بشكل سريع، إضافة إلى اعلان البحر الاحمر خالي من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني ووزارىة الصحة، كما طالبت اللجنة برفع نسبة الاشغالات من 50 إلى 70 فى المائة، إضافة غلى تأجيل مديونيات كثيرة.