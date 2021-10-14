أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / ٢٠٢٢ عن مواجهة النادي الأهلي مع نظيرة الإسماعيلي ، و التي من المقرر إقامتها في الجولة الأولى من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباريات الأهلي القادمة:

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏

الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.

الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏

الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب.

‏ الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي.

‏ الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.

الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏

الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.

الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي.

‏ الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.

القنوات الناقلة

تردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية لجميع اللاعبين في «الجيم»، ثم واصل الفريق باقي برنامجه التدريبي داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب خططي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

بيتسو موسيماني

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2022

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.