/656047/النائبة-ميرفت-عبد-العظيم-تطالب-المؤسسات-الدينية-بضرورة-توعية-المواطنين-بمقاصد-ومبادئ-الدين-الصحيح

أصدرت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانيًا صحافيًا تدين من خلاله الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب مؤكدة أن الحوادث المتواترة التي بدأت في الطفو على السطح هذه الأيام فيما يخص التشدد في فكر ملتبس ومغلوط وتنذر بخلل وقصور في سلامة المجتمع النفسية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ميرفت عبد العظيم على ضرب صيدلانية لخلع الحجاب

واقعة ضرب صيدلانية لخلع الحجاب

وأشارت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بعد متابعتها للتعليقات على صفحة دار الافتاء وما فيها من المزايدة والتطاول على الآراء الوسطية الصحيحة، التي تنقي مفاهيم مغلوطة يتداولها البعض؛ وبعد التعدي بالضرب على صيدلانية شابة من قبل موظفين في الوحدة الصحية التي تعمل بها لأنها غير محجبة مؤشر خطير على سوء فهم الدين ومقاصده الشريفة وقصور في فهم حدود الإنسان التي وجب عليه ألا يتخطاها.

توعية المؤسسات الدينية

وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن الواقعة تدل على أن الدين عند البعض قاصر على مظهر معين مهما أخفى وراءه من الكوارث والمعاصي، مطالبة المؤسسات المعنية أن تنتبه لنواقيس الخطر التي ترتفع دقاتها يوما بعد بوم، مشددة على ضرورة مراجعة المؤسسات الدينية النظر في مدى تأثيرها على الناس وتوضيح مقاصد ومبادئ الدين الصحيح.

كما طالبت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشديد العقاب لمن يتجاوزون قولا أو فعلا بما ينتهك حق الإنسان الأصيل في اختيار افكاره ومبادئه في حدود القانون.