/656059/سلبية-المسحة-الطبية-للاعبي-الأهلي-قبل-السفر-للنيجر

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم القلعىة الحمراء، أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس الأربعاء استعدادا للسفر للنيجر مساء اليوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الأهلي قد اختتم استعداده في القاهرة، بأداء مران صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر اليوم إلى النيجر لملاقاة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية لجميع اللاعبين في «الجيم»، ثم واصل الفريق باقي برنامجه التدريبي داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب خططي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.