انطلاقة النواب..بدايات مبشرة لوتيرة عمل مكثفة تستكمل أمجاد دور الانعقاد الأول

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برهن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي على أنه يحافظ على إيقاع متسارع ومكثف من العمل البرلماني، فبمجرد انتخاب اللجان النوعية للبرلمان، والوقوف على تشكيل هيئات مكاتب اللجان وتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية، وقد انطلقت وفق ما رصد دوت الخليج، آلية العمل الضخمة في امتداد واضح للنجاح الذي حققه المجلس في دور الانعقاد الأول.

البداية الواعدة

تسود التوقعات المتفاءلة حول أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، وذلك في ظل الأولويات والمهام الكبرى المطلوبة منه لإنجازها خلال دور انعقاد ثاني يتطلب أداء تشريعي ورقابي وخدمي ودور برلماني ونيابي لتمثيل الأمة وتلبيات مهام شعبية في أوقات تحتاج فيها الجمهورية الجديدة إلى مثل هذه الوتيرة من العمل النوعي المخلص.

المستشار الجليل

يمثل المستشار دكتور حنفي جبالي ضمانة حقيقية لاستمرار الأداء الصارم المنضبط من جانب المؤسسة التشريعية الأعرق في المنطقة، حيث غياب تام لأي تراخي أو تكاسل أو تراكم في الأجندة التشريعية للبرلمان، فوجود قانون أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، دليل على العمل المتناغم بين لجان البرلمان التي تستغرق أياما في مناقشة تشريع، لنجد أنه مباشرة أمام النواب في الجلسات العامة، فلا فرصة للتأجيل ولا مساحة للتباطؤ والتسويف.

يحقق المستشار حنفي جبالي حالة من الانضباط التام بين أعضاء مجلس النواب، واللذين لايجدون أية موانع في التعبير عن آرائهم طوال أيام الجلسات واللجان النوعية، حيث يقف رئيس مجلس النواب على مسافة واحدة من الجميع، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الرضاء التام، التي تنعكس على الأداء الإيجابي الواضح تحت القبة.

أداء نوعي

في الأيام القليلة الاولى التي تلت الجلسات الافتتاحية، أصدر مجلس النواب أجندة أعمال تثبت مقدار الجدية الكاملة التي تتمتع بها آلية العمل تحت القبة، حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تحديد موعد مناقشة طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والطلب المقدم من النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

وفي جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

كما ينظر البرلمان في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

وتناقش جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021، ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسات.

خارج الأروقة

خارج أروقة مجلس النواب، لايتوقف أعضاء مجلس النواب الحالي عن الصولات والجولات، لتأدية الأدوار التي تكمل الأداء البرلماني الواعد داخل أروقة المجلس، فخلال الساعات القليلة الماضية، نحت النائبة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غادة علي في اطلاق قافلة علاجية شاملة بمركز الواحات البحرية، كما تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

كما تواصلت متابعات النواب لكل مايشغل الرأي العام، حيث أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي المصري، على أن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب تمثل عودة الروح للرياضة المصرية ككل وليست فقط لكرة القدم، فضلا عن كونها خطوة إيجابية هامة سيكون لها دور ايجابي في النهوض بالمستوى العام للكرة المصرية ذات التاريخ الرياضي العريق.

وحرص أعضاء البرلمان الحالي، على الاشتباك والتفاعل مع كل مايتعلق بالشأن الخارجي، حيث أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع "فيشجراد" الذي يضم أربع دول وهي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، للمرة الثانية هامة للغاية ولها آثار إيجابية قوية ، كما أنها تؤكد مكانة مصر القوية ودورها المحورى وتأثيرها الإقليمي والعالمي في المنطقة بعد نجاحها في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق نمو وتقدم ونجاح اقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية.